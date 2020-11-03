شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك عن فيديو الواقى الذكرى: محاولة مخجلة للتشهير وهرد بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان الشاب أحمد مالك، ردا عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" على فيديو متداول عبر بعض الصفحات من خلال كاميرا مراقبة بإحدى محطات البنزين مصحوبا باتهامه بسرقة عبوة واقيات ذكرية، وهو ما نفاه تماما وشدد على امتلاكه فاتورة الشراء، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى مقطع الفيديو.

وكتب مالك، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"فى فيديو غريب نزل ليا وأنا بشترى منتج من إحدى البنزينات في القاهرة، وبعدما دفعت المنتج تم انتشاره على الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج".

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وتابع، "محاولة مخجلة للتشهير بيا، وأنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل، وتم تصويرى بدون إذنى وتركيب صوتا علي الفيديو ليحول فعل طبيعي الي فعل مشبوه أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من أحد الأشخاص أنه يأذى شخص بهذا الفعل القاسي الغريب وأرجوا من الجميع أن لا يصدقوا أى شىء يشوفوه".

واختتم أحمد مالك، حديثه قائلا: "هقدم بلاغ تشهير على هذه الموقعة الغريبة والمهينة وإلى أى شخص له تواجد إعلامى أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أى موقف ضدك بيكون سهل جدا، وأتمنى أكون عند ثقتكم وأتمنى أن لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا سأظل أعطى مهنتى كل ما لدى، وأحاول أن لا أستسلم لهجوم ظالم شكرا وأتمنى مكنش طولت عليكم".

وكان هناك أحد الفيديوهات المتداولة من قبل رواد السوشيال ميديا للفنان أحمد مالك بشأن اختلاسه واقى ذكرى وهو ما نفاه في البوست السابق.