شكرا لقرائتكم خبر عن جون ديفيد واشنطن يتعاقد على فيلم "Born to Be Murdered" لإصداره فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم العالمي جون ديفيد واشنطن على فيلم جديد بعنوان " Born to Be Murdered"، والفيلم من انتاج شبكة Netflix، ومن المقرر إصداره في عام 2021، والفيلم ينتمي لنوعية الاثارة والتشويق ويشارك في بطولة الفيلم النجوم تومب رايدر وأليسيا فيكاندر .



جون ديفيد واشنطن

انضم الممثل العالمي جون ديفيد واشنطن إلى النجمان مارجوت روبي وكريستيان بيل للمشاركة في بطولة الفيلم الجديد للمخرج ديفيد أو راسل.

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والفيلم سينتج بموجب اتفاقية Regency التي اتمتها مع فوكس و ديزني ، والفيلم سيكون من تأليف راسل ولم يكشف عن اي تفاصيل حول قصة الفيلم والذى سيكون عودة للمخرج ديفيد أو. راسل منذ عام 2015 بعدما اخرج فيلم ، Joy, بطولة جينيفر لورانس.

وتم التخطيط لبدء إنتاج الفيلم في أبريل الماضي قبل ايقاف العديد من المشاريع بسبب COVID-19. ، ومن المقرر بدأ التصوير بداية شهر يناير في لوس أنجلوس.

وجون ديفيد واشنطن هو واحد من الممثلين القلائل الذين لديهم افلام تعرض حاليا بالسينمات وهو فيلم تينيت مع المخرج كريستوفر نولان، و سيظهر بعد ذلك أمام المغنية زيندايا في فيلم Malcolm & Marie ، والذي تم تصويره أثناء فترة الوباء ومن المقررعرضه على شبكة Netflix .