شكرا لقرائتكم خبر عن "اختاره قلبى".. الفنانة درة عروس 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها، على المهندس المعمارى هانى سعد، فى حفل بالجونة اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، من الوسط الفنى وخارجه.
وشاركت الفنانة التونسية جمهورها عبر انستجرام، بصور من كتب الكتاب، وكتبت: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا"
وتداولت حسابات محبى النجمة لحظة بكائها خلال رقصتها الرومانسية على أنغام أغنية "خدنى بين إيديك"، كما أشعل الفنان آسر ياسين الفرح
على نغمات "مليونير".
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