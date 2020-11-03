هكذا أعلن خالد سليم انتهاء الموسم الثالث لبرنامج "قعدة رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان خالد سليم، انتهاء الموسم الثالت من برنامج "قعدة رجالة"، موجهًا رسالة لكل النجوم ضيوف البرنامج .

ونشر سليم، عدد من الصور له مع ضيوفه بالبرنامج ، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "انتهى الموسم التالت من قعدة رجالة .. سعيد بمشاركتي في البرنامج ومبسوط إنه عجبكم .. شكرًا للنجوم اللي كانوا معانا، وشكرًا لكل فريق العمل الرائع على التعب والمجهود طول وقت التصوير وبعده".

برنامج "قعدة رجالة" يُعد هو أول الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقدم موسمه الثالث كلاً من خالد سليم ، وقيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وهو من إخراج هيثم عزو.