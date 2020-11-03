عاصي الحلاني يصل القاهرة لإحياء حفل بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، السفر إلى القاهرة، للمشاركة بمهرجان الموسيقى العربية.

ونشر الحلاني، صورة له في المطار عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إلى القاهرة بإذن الله لإحياء حفل يوم ٤ نوفمبر على مسرح دار الأوبرا.. مهرجان الموسيقى العربية".

وانطلق مهرجان الموسيقى العربية، مساء أمس الأحد، لأول مرة في تاريخه في الهواء الطلق، على خشبة مسرح النافورة، الذي شيدته دار الأوبرا حديثًا، بعدما خرج المسرح الكبير من الخدمة خشية انتشار جائحة فيروس كورونا، والتزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وتتواصل الفعاليات لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 29 حفلًا غنائيًّا وموسيقيًّا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية؛ هي: مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.

