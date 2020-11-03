العتب على النظر.. خالد الصاوي يعتذر لهؤلاء بسبب تكريمه في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

اعتذر الفنان خالد الصاوي للفنان الكبير صلاح السعدني والفنانة نبيلة عبيد، على خلفية تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي ومنحه جائزة الإبداع الفني، وذلك في حفل ختام فعالياته الجمعة الماضية.

وغرد "الصاوي"، عبر "تويتر"، قائلًا: "أعتذر بشدة لكل من أغفلت اسمه من آباء وأمهات السينما المصرية الحالية مثل أستاذ صلاح السعدني وأستاذة نبيلة عبيد وغيرهما رغم أنهم مدونون بالورقة التي قرأت منها ولكن العتب عالنظر والله بالذات على المسرح بلا نظارة قراءة".

وكان الصاوي أهدى الجائزة لآباء السينما المصرية الحاليين النجوم الكبار منهم عادل إمام، نجلاء فتحي، شهيرة، محيي إسماعيل".