رشا سامي العدل تُحيى ذكرى ميلاد والدها: سيبتني أواجه الدنيا من غيرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أحيت رشا العدل، ذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير سامي العدل، التي وافقت أمس الاثنين 2 نوفمبر.
وعبر حسابها بفيسبوك كتبت "رشا": "النهاردة عيد ميلادك، وحشتني مسكة إيدك لإيدي، ووحشني الإحساس بالأمان لمجرد معرفتي بوجودك حواليا".
وأضافت: "كل يوم بيعدي عليا وجعي بيزيد، علشان بعرف قد إيه أنا وحيدة وضعيفة وقليلة الحيلة من غيرك، وقد إيه إن الظهر والسند كانوا مهمين قوي، بس ماكنتش أعرف قيمتهم إلا لما سبتني أواجه الدنيا من غيرك، ولما بقع مش بلاقي حد حتى أشتكي له".
واختتمت رسالتها قائلة: "وحشني صوتك وإنت بتناديني، وحشتني نظرتك وأنت بتحذرني من غلط، وحشتني مواعظك وحكمك، وحشتني نصايحك توجيهك ليا، بابا أنت بتوحشني باستمرار، وصعب قوي حتى أعرف أتناساك، الله يرحمك، كل سنة وأنت طيب يا حب عمري".
وعبر حسابه بـ"فيسبوك"، تذكر العدل شقيقه بكلمات مؤثرة، إذ قال: "سامي
الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر، وبدأ مشواره الفني في أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" الذي تم إنتاجه عام 1972، ثم شارك في مسلسل "السمان والخريف"، رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وتوالت أعماله الفنية التي تنوعت بين السينما والتليفزيون حتى رحل عن عالمنا في يوليو 2015.
النهاردة عيد ميلادك وحشتني ماسكة إيدك ل أيدي و وحشني الإحساس بالأمان لمجرد معرفتي بوجودك حواليا كل يوح بيعدي عليا وجعي...Posted by Rasha Samy El Adl on Sunday, November 1, 2020
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