الهضبة عمرو دياب من كواليس أغنية "الجو جميل"

نشر الموزع الموسيقى أحمد عادل مجموعة صور تجمعة بالهضبة عمرو دياب، الملحن محمد يحيى و أمير محروس، من كواليس أغنية "الجو جميل"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". أغنية "الجو جميل" من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس. محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس. تقول كلمات الأغنية:. Advertisements "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك .. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل .. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام". سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل .. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام". وكان قد طرح الهضبة عمرو دياب أغنية "أهه أهه"، عبر إحدى تطبيقات الموسيقى الشهيرة، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

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