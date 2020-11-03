تراند اليوم : شوف هزة وسط غادة عادل في حفل زفاف درة.. ولعت الدنيا

شهد حفل زفاف الفنانة التونسية على المهندس هاني سعد حضور العديد من نجوم الفن مثل خالد الصاوي وبشرى وأروى جودة وهند عبد الحليم وغادة عادل وغيرهم.

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وظهرت الفنانة غادة عادل وهي منسجمة بالرقص على عدة أغاني من الزفاف مثل “العب يلا” لأوكا وأورتيجا و”قلبي عشقها” لراغب علامة.

وكانت الفنانة درة قد أعلنت نبأ زواجها من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها على Instagram، صورا جمعتها بزوجها عقب عقد القران، وعلقت كاتبة: “ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.

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يذكر أن هاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية، ليصبح احد أهم الأسماء اللامعة محليا وعالميا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله، حتى اتخذه جيل الشباب كقدوة لقصة نجاح عصامية، حققها عبر مشوار ليس بهين.

كان قد علم أن الحفل سيقام في فندق أحد فنادق الجونة، وقد بدأت تجهيزات الحفل يوم السبت وذلك بعد أن انتهى مهرجان الجونة.

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وحرصت درة على حضور حفل الختام كي تشرف على الدعوات الموجهة إلى أصدقائها حيث دعت عدد كبير من الفنانين المتواجدين بالجونة، بالإضافة إلى الإتفاق مع بعض النجوم الذين غادروا المهرجان مبكرًا على العودة مرة أخرى مساء اليوم الأحد أو صباح الإثنين.