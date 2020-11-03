تراند اليوم : شاهد بالصور.. نجوم الفن والمجتمع فى حفل زفاف درة

احتفلت النجمة درة بحفل زفافها على المهندس المعمارى هانى سعد فى الجونة مساء اليوم الاثنين، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن و المجتمع، هما النجم أحمد السقا و النجمة يسرا و الإعلامية شريهان أبو الحسن و نيفين سعده وزوجها محمد فاروق و النجمة إلهام شاهين و المطرب أبو و زوجته و الفنانة بشرى و الفنانة دنيا سمير غانم و زوجها الإعلامى رامى رضوان، والفنان شريف رمزى و زوجته الفنانة ريهام أيمن و النجم خالد الصاوى و السيناريست تامر حبيب و الفنانة غادة عادل و النجم آسر ياسين و الفنانة حنان مطاوع و الفنانة أروى جودة.

وفى أول اليوم احتفلت درة بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى، وأطلت بفستان أنيق والتقطت الصور وشاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: “ما جمعه الله فى الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.

ثم بدأ حفل الزفاف، ودخلت درة في الأول على أغنية “طلى بالأبيض” لماجدة الرومى، وخلال رقصتها الرومانسية على أنغام أغنية “خدنى بين إيديك” بكت درة ولم تستطع تمالك دموعها من الفرحة، ثم اشتعل حفل الزفاف ورقص النجم آسر ياسين مع الزوجين على أغنية مليونير ورقصت بشرى مع العروس.

شاهد الصور..

Advertisements