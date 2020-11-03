شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي شعبان يسافر منتصف نوفمبر إلى لبنان لتصوير مسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر النجم مصطفي شعبان منتصف شهر نوفمبر إلي لبنان من أجل تصوير مسلسله الجديد "عش الدبابير" للمؤلف محمد سيد بشير واخرج أحمد خالد موسى، حيث سيتم تصوير المسلسل بالكامل في لبنان وعدة دول أخري يسمح فيها بالتصوير في ظل جائحة كورونا

المسلسل يجمع مصطفى شعبان بعمرو سعد للمرة الأولى، حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامى، ويعكف المخرج أحمد خالد موسى حاليا على ترشيح بقية الأبطال، إذ أنه من المقرر أن يضم أكثر من نجم صف أول وعدد من ضيوف الشرف.

"عش الدبابير" اسم مؤقت للعمل ويدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعاب كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

Advertisements

يذكر أن النجم عمرو سعد شارك كضيف شرف فى مسلسل الاختيار فى موسم رمضان الماضى من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ومن ناحية أخرى أجل النجم مصطفى شعبان مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائى الكبير إحسان عبد القدوس والمسلسل يكتبه الدكتور مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل.