شاهد درة تختتم حفل زفافها بالرقص على أغنية تونسية "الله يزين عليا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت النجمة درة حفل زفافها بالرقص على أغنية تونسية "الله يزين عليا"، وبعد رقصها حرصت العروس درة وزوجها هانى سعد التسليم على الحضور في نهاية الفرح.

وفى واحدة من أجمل الليالى احتفلت النجمة درة، بحفل زفافها على المهندس المعمارى هانى سعد فى الجونة مساء أمس الاثنين، ويحضر الآن حفل الزفاف كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والنجمة يسرا، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، والمطرب أبو وزوجته، والفنانة بشرى.

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وفى أول اليوم احتفلت درة بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى وأطلت بفستان أنيق والتقطت الصور وشاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله فى الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

ثم بدأ حفل الزفاف ودخلت درة فى الأول على أغنية "طلى بالأبيض" لماجدة الرومى، وخلال رقصتها الرومانسية على أنغام أغنية "خدنى بين إيديك" بكت درة ولم تستطع تمالك دموعها من الفرحة، ثم اشتعل حفل الزفاف ورقص النجم آسر ياسين مع الزوجين على أغنية مليونير ورقصت بشرى مع العروس.