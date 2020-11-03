شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: زوجتى تمتلك ذوقا رفيعا وسر أناقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمود الليثى خلال استضافته فى برنامج التاسعة الذى يقدمه الاعلامى وائل الإبراشي ويذاع على القناة الأولى المصرية، أن زوجته هى من تختار له ملابسه وأنها تمتلك ذوقا راقيا وهذا وراء سر أناقته، كما أنها تختار كلمات أغانيه معه، ودائما تقول له "اعمل اللى يرضى الناس" لأن كل الأغانى ادخل البيوت فلابد أن يكون قدوة لجميع من سيسمعوه.

وأضاف الفنان محمود الليثى، تخرجت من كلية الهندسة ثم اتجهت بعدها للغناء، فقد كان أبى مصر على استكمالنا التعليم بالرغم من أننا سبعة أخوه إلا أننا تعلمنا جميعا تعليم عالى ولكن بعدما انتهيت من التعليم والجيش وقررت الغناء ساعدنى الكثير حتى أصدرت شريط 2005 وكانت نقطة انطلاق، وتابع طيلة عمرى وأنا أغنى فى أفراح شعبية ودائما يقال من يقف على المسرح الشعبى "يبقى ولد" .

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وأردف، فى الأفراح الشعبية يحضر ما يقرب من 5000 شخص كل منهم بذوق مختلف فكى ترضى كل الأذواق شيء ليس سهل، وعن أغنيته الأخيرة مع الراقصة لورديانا، قال الراقصة قامت بعمل فسديو صغير "قلبت الدنيا" وأصبحت تريند فكيف لا أحضرها فى أغنية جديدة، شىء ناجح لماذا لا يكون بجانبى.

وتابع، أنا أقوم بتجميع مطربى المهرجانات وأعزمهم فى منزلى كى يكون لهم "زابطة ورابطة" وأنا أقرب مطرب ليهم ويسمعوا كلامى ونجد أنهم أصبحوا يختاروا كلماتهم بعناية كبيرة فالناس جميعهم يسمعونهم ولكن لابد أن يضعوا فى القالب المظبوط وهذا مافعلته معهم .