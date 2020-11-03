الخليج 365 يكشف تفاصيل أوبريت "علي باب والأربعين حرامي" لحسن خليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الدكتور الفنان حسن خليل احد قامات الفرقة القومية للفنون الشعبية أوبريت "علي باب والأربعين حرامي " برؤية جديدة من انتاج قطاع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية من خلال أعضاء فريق الفرقة القومية للفنون الشعبية تحت إدارة الفنان هاني النابلسي .

الخليج 365 يكشف تقاصيل الاوبريت من خلال الدكتور حسن خليل مخرج العمل والفنان هاني النابلسي مدير الفرقة القومية حيث أن العمل سيكون برؤية جديدة تحمل الكثير من المعاصرة مع الحفاظ علي الأصالة والتيمة الشعبية لقصة علي باب والأربعين حرامي وسيقوم ببطولته أعضاء الفرقة القومية بمشاركة الفنان هاني النابلسي مجير الفرقة الذي سيقدم أحد الأدوار الرئيسية في الصورة الغنائية الاستعراضية .

مخرج أوبريت " علي باب والأربعين حرامي " هو الدكتور حسن خليل أحد مؤسسي الفرقة القومية للفنون الشعبية وهو مدرب ومصمم رقصات شارك وصمم استعراض "صغيرة علي الحب " وقام بدور الصياد امام سعاد حسني ، وهو حاصل على الدكتوراه و صمم استعرضات لأفلام عديدة منها "العتبة جزاز" و"مبروك جالك ولد" و"الظريف والشهم والطماع" و" تمر حنة " و" الزوجة الثانية " وعاش لفترات طويلة خارج البلاد لمشاركته في لجان تحكيم مسابقات وتنظيم دورات تدربية للرقص وتدريس في اكاديميات دولية .

فيلم "صغيرة على الحب" من بطولة سعاد حسني ورشدي أباظة وسمير غانم ونور الدمرداش ونادية الجندي، من تأليف أبو السعود الإبياري وإخراج نيازي مصطفى وإنتاج عام 1966.