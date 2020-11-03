شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تتألق فى ثانى أيام الموسيقى العربية بدار أوبرا الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة نادية مصطفى وأحمد إبراهيم ثانى ليالى مهرجان الموسيقى العربية، فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية، حيث نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لأعمال عمالقة الفن محمد سلطان، حلمى بكر، جمال سلامة، أحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

وشمل الحفل أغانى الزمن الجميل منها محمد رسول الله، أمى، المدن، المصريين اهم، اتقدم، قال جاني بعد يومين لجمال سلامة، حبايب مصر، عرباوى، فاكرة، على عينى لحلمي بكر، ومن أعمال محمد سلطان اوعدك، يا ريتك معايا، مسافات وبكرة تعرف وتألق خلالها كل من إيمان عبد الغنى، مى حسن، أحمد عفت، أميرة أحمد، أحمد إبراهيم، سوما، سارة سحاب، ياسر سليمان، وتستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حتى العاشر من نوفمبر الحالى.

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية، إلى أن الحفلات تقام وفق إجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكافة التدابير الوقائية اللازمة، لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، والذى يقام فى الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر، حيث تستضيف دار أوبرا الإسكندرية 7 حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي ، وهم الفنان مدحت صالح ، الفنان على الحجار، الفنان محمد الحلو، الفنانة نادية مصطفى، الفنان احمد ابراهيم، عازف الكمان جهاد عقل، الفنان أحمد سعد بالإضافة الى نجوم دار الأوبرا المصرية.

وقد أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، مسبقا أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتى تتويجا لجهود الدولة فى الحفاظ على استمرارية رسالة الابداع والتنوير فى مصر وتعد دورة استثنائية تعكس اصرار الوطن على تجاوز التحديات، واشارت الى الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح ، واضافت ان مهرجان الموسيقى العربية احد اذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الانسان وتطوير وتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الاوبرا المصرية فى الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والاغنية العربية .



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل