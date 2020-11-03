شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بـ 19 أغنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الفنان على الحجار، خلال حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29، والذى حضره عدد كبير من الجمهور وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تواجد كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، والمهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأ على الحجار حفله بأغنية "على قد ما حبينا" وتفاعل الجمهور الحاضر معه، حيث استقبله بالتصفيق والترحيب به، ووجه حديثه لهم قائلا: "مبسوط إنى معاكم و29 سنة على المهرجان ولسه بخاف"، وظل يشدو بأغنيه طوال الحفل، حيث قدم 19 أغنية من أغانيه.

قال الفنان على الحجار: "أنا بشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اللى شرفتنى النهاردة، وأنا سبق وقلت الكلام ده عليها وناس قالتلى إنى منافق ولكن هى أصلا مكنتش موجودة".

وتابع الحجار: "بجد الدكتورة إيناس عبد الدايم عملت مجهود كبير عشان الحفلات دى تطلع من 3 شهور بالشكل ده فى عز الرعب ماسك روسيا والدول الأجنبية من كورونا".

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وأضاف: "الحمد لله من ساعة ماحصلت الحفلات دي ولم نسمع عن إصابة أي شخص عشان الإجراءات الاحترازية التي طبقتها وزارة الثقافة على المواطنين وأهو كلهم بصحتهم أهو ووحوش".

وواصل الحجار تقديم فقرته الغنائية التى امتدت لساعتين متواصلتين بأشهر أغنياته منها، يا طالع الشجرة، اعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، قبل ما تواعد، عم آدم، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، مافيناش م الخوف، تيجيش نعيش، اللي اشتري، مسألة مبدأ، عارفة، أنت المدد، زي الهوي، جفنه علم الغزل، هنا القاهرة، واختتم الحفل بأغنية "بوابة الحلواني".

وأحيا الفقرة الأولى من الحفل الذى بدأ بموسيقى "جاردن سيتي"، وواصل فريق كايرو ستيبس تقديم باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والمميزة التى قدمها خلال مشواره منها: بكرة، صعيدى، انفراج، عنبر، رقصة النيل، سيوة، كما شاركهم فى بالغناء على الهلباوى بأغنية أرابيسكان، واختتم فقرتهم بوسيقى رقصة من الخليج، التى نالت إعجاب الجمهور الحاضر.

وحرص على حضور ثانى أيام مهرجان الموسيقى العربية كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجدى صابر رئيس الأوبرا، دكتورة جيهان مرسى والفنان محسن منصور وزوجة الفنان حمادة هلال.