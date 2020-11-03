شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير "خيط حرير" ومى عز الدين تنتظر ردود الفعل على الحلقات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى نجوم مسلسل "خيط حرير"، بطولة النجمة مى عز الدين، من التصوير بالكامل، وذلك بعدما استغرق التصوير ما يقرب من 7 أشهر كاملة، تتضمن وقفات فيروس كورونا، حيث جمعت المشاهد الأخيرة كلا من مى عز الدين، ومحمود عبد المغنى، ونيقولا معوض وآخرين.

وفى السياق ذاته، عُرضت الحلقة الأولى من "خيط حرير" منذ قليل على قناة on، حيث لاقت الحلقة ردود فعل جيدة، خاصة أن الحلقة الأولى كشفت عن الشخصيات الرئيسية للمسلسل، كما أوضحت أن المسلسل يحمل الكثير من المفاجأت فى حلقاته المقبلة.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.