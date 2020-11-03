دنيا سمير غانم وغادة عادل ترقصان مع درة على "لقيت الطبطبة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمتان غادة عادل ودنيا سمير غانم وهما ترقصان على أغنية "بالبنط العريض "للنجم الإماراتي حسين الجسمي، مع النجمة درة في حفل زفافها.
وفى واحدة من أجمل الليالى احتفلت النجمة درة بحفل زفافها على المهندس المعمارى هانى سعد فى الجونة مساء اليوم الاثنين، ويحضر الآن حفل الزفاف كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والنجمة يسرا، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، والمطرب أبو وزوجته، والفنانة بشرى.
وفى أول اليوم احتفلت درة بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى وأطلت بفستان أنيق والتقطت الصور وشاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله فى الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".
ثم بدأ حفل الزفاف ودخلت درة في الأول على أغنية "طلى بالأبيض" لماجدة الرومى، وخلال رقصتها الرومانسية على أنغام أغنية "خدنى بين إيديك" بكت درة ولم تستطع تمالك دموعها من الفرحة، ثم اشتعل حفل الزفاف ورقص النجم آسر ياسين مع الزوجين على أغنية مليونير ورقصت بشرى مع العروس.
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