شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: هنحارب علشان نحافظ على الإرث الفنى الكبير للفنان الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد رياض، أثناء استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، المذاع على فضائية ON، أنه يحب فيلم "الشريدة"، الذى قدمه النجم الكبير الراحل محمود ياسين عام 1980، مشيراً أن تلك الفيلم كان يتضمن تركيبة رائعة بين محمود ياسين والمخرج أشرف فهمى، وأنا من عشاق أشرف فهمى.

بينما أكد عمرو محمود ياسين، ابن الفنان الراحل، أنه هو والعائلة سيحاربون من أجل الحفاظ على "الإرث"، الذى تركه والده من تاريخ كبير في السينما والفن، مشيراً إلى أنه يطلب الدعاء للرجل العظيم والده، لافتاً إلى أن والدته قامت بدور عظيم فى حياة والده، وكانت تسهر الليالى بكل حب وود حتى تسهر على خدمة زوجها.

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفى الشهر الماضى، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والتليفزيوينة التى جعلته فتى الشاشة على مدار عقود ماضية.