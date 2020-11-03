شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أبطال "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المخرج بيتر ميمى من اختيار جميع الفنانين المشاركين في بطولة مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، والذى انطلق تصويره هذا الأسبوع للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تم الإقدام على تقديم الجزء الثانى من العمل بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول في شهر رمضان الماضى.

ووقع اختيار بيتر ميمى والقائمين على المسلسل على الفنانين إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.



ابطال الاختيار 2

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وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.