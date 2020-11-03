بالصور.. حفل زفاف درة وهاني سعد في الجونة

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

احتفلت الفنانة التونسية درة، الاثنين، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد في الجونة.



وأقيم حفل الزفاف وسط حضور عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر بمصر.

وكانت درة، المقيمة بمصر، قالت مساء الاثنين، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر".

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وأضافت: "شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد، وتم عقد القران فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

وهاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص فى مجال الهندسة المعمارية، ليصبح من الأسماء اللامعة محليا وعالميا.