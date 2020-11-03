منى زكي تتصدر شباك التذاكر بـ”الصندوق الأسود”

متابعة بتجـــــــــــرد: ينافس فيلم “الصندوق الأسود” على إيرادات شباك التذاكر المصري منذ طرحه في دور العرض السينمائي 28 أكتوبر الماضي، وحقق الفيلم أول من أمس 230 ألفًا و67 جنيهاً مصرياً.
وعلى مدار خمسة أيام، نجح “الصندوق الأسود” في تحقيق إيرادات مرتفعة، في ظل الالتزام بالنسبة المُحددة في “السينمات” لاستقبال الجمهور، وبلغ إجمالي إيراداته مليونين و164 ألفًا و384 جنيهًا.
“الصندوق الأسود” من إخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.
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