رقص درة على مهرجان "أخواتي" في حفل زفافها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة التونسية درة زروق، مساء الاثنين، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الفن.

وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه "درة" وهي ترقص مع عريسها على مهرجان "أخواتي" لفريق "الصواريخ".

وفي أول تعليق لها بعد عقد قرانها مساء الاثنين، كتبت درة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وفرضت درة، خلال الفترة الماضية حالة من السرية على خبر زفافها الذي انتشر قبل أيام ونفته آنذاك، مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما تريد.