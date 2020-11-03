هبة مجدي تغازل محمد محسن وجوهرة مع عمرو دياب.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبدالفتاح العجمي:

الكثير من نجوم الفن، حرصوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المقدمة منها "إنستجرام".

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب شاركت جمهورها صورا لها وهي تمسك في يدها وردة بيضاء اللون، وعلّقت: "السلام الداخلي والحب والمشاعر الإيجابية".

هبة مجدي

ونشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها مع الفنان محمد محسن، وعلّقت بكلمات فؤاد حداد لتغازل بها زوجها، قائلة: "القهوة تحب كنكة، والكنكة تحب كنبة، والكنبة تحب قعدة مبسوطة مربعة، وكنا أربعة، أنا وأنت، وأنا وأنت".

كندة حنا

النجمة السورية كندة حنا نشرت صورة عفوية لها، وعلّقت: "كتير سهل الإنسان يعمل شر.. بس إنك تعمل خير صعب لأن بدو حب وتفكير واستيعاب الأشياء، عشان هيك أغلبنا بيوقع بأخطاء بكون مو متوقع نتيجتها.. كونوا بخير.. مسامحة الذات.. يسعد مساكون".

دنيا عبد العزيز

الفنانة دنيا عبد العزيز احتفلت بعيد ميلادها، وتذكرت والدتها الراحلة في هذه المناسبة ونشرت صورة لها وهي تحملها في طفولتها، معلّقة: "أول مرة بدونك.. من عيد ميلادي الأول.. كل سنة وأنا موجوعة من غيرك".

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هدى المفتي

الفنانة الشابة هدى المفتى شاركت جمهورها برسمة للفنان آدم حنين، وعلّقت: "صوّرت الصورة دي في شهر فبراير 2020 رسمة للفنان آدم حنين رسمها سنة 1962، موجودة في مكتبة الإسكندرية".

مصطفى قمر

الفنان مصطفى قمر شوّق جمهوره لعمل فني منتظر له يحمل اسم "حلم ولا علم"، وطرح بوستر خاص به وعلّق: "تفتكروا ده فيلم ولا أغنية".

جوهرة

الراقصة جوهرة شاركت جمهورها عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب، وعلّقت: "عمرو دياب وجوجو".

إنجي المقدم

ونشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة شتوية من دولة صربيا.

بسمة

وشاركت الفنانة بسمة متابعيها بصورة لها تظهر خلالها ببنطال أسود و"تي شيرت" موف، وفي يدها حقيبة صنعتها لها فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، مقدمة لها الشكر.

أحمد فلوكس

الفنان أحمد فلوكس شارك جمهوره بصورة وهو يؤدي التمارين الرياضية في الجيم، وعلّق: "‏أغلب الضغوطات صناعة ذاتية.. أشخاص لا نحبهم نتابعهم.. ذكريات تزعجنا نستحضرها.. أخبار تضايقنا نسمعها.. مواضيع تكدر صفونا نتحدث عنها.. اخلق لنفسك جو إيجابي ‏واعتزل ما يؤذيك".