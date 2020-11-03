رقص دنيا سمير غانم وغادة عادل على "لقيت الطبطبة" في حفل زفاف دُرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه النجمتان غادة عادل ودنيا سمير غانم وهما يرقصن على أغنية "بالبنط العريض - لقيت الطبطبة" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، مع الفنانة التونسية دُرة زروق من حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد.

وتحتفل الفنانة التونسية درة زروق، مساء اليوم الاثنين، بزفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الفن.

وفي أول تعليق لها بعد عقد قرانها مساء اليوم الاثنين، كتبت دُرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

دُرة هي فنانة تونسية، من مواليد 13 يناير 1980، حاصلة على ليسانس الحقوق ثم ماجستير في العلوم السياسية، وبدأ مشوارها الفني في مصر عام 2007 بعدما نجحت في الانضمام لفريق عمل فيلم "هي فوضى" للنجم الراحل خالد صالح، ولمع اسمها في غضون سنوات قليلة أصبحت نجمة مشهورة، وآخر أعمالها الجزء الثاني من المسلسل السوري "الحرملك" 2020.