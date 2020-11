مقتل الممثل إيدي هاسيل قتلاً بالرصاص أمام منزل صديقته بدالاس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:40 صباحاً - وفاة بعض المشاهير ليس بكورونا والشيخوخة فقط للأسف في عام 2020،فهناك حالات وفاة بسبب الموت ورمياً بالرصاص من قبل مجهولين.

توفي الممثل الأمريكي الشاب إيدي هاسيل عن عمر ناهز ال30 عاماً الذي حقق شهرة واسعة ورشح للأوسكار عن دوره بفيلم : " الأطفال بخير - The Kids Are All Right" الذي ترشح أيضاً لجائزة الأوسكار عام 2010،أمام منزل صديقته في ضاحية دالاس التابعة لولاية تكساس،حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".





وبحسب أقوال مدير أعمال الممثل الراحل إيدي هاسيل،توفي إيدي هاسيل "30 عاماً" قتلاً بالرصاص صباح يوم أمس الأحد 1 نوفمبر- تشرين الثاني 2020 الجاري خلال محاولة القاتل على ما يبدو سرقة سيارة الممثل الشاب.



وبينما نشرت بعض التقارير من أنه لا يعرف أين تمت الجريمة بالضبط في ولاية تكساس الأمريكية،أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن إيدي أصيب بجروح خطيرة خلال مقاومته محاولة سرقة سيارته،وقال أحد أصدقائه إن إيدي هاسيل أصيب في بطنه بجروح خطيرة ، وتم إسعافه إلى مستشفى قريب،لكنه توفي فور وصوله المستشفى،ومازال التحقيق في حادثة قتله وسرقة سيارته المزعومة جارية للآن،وفقاً لموقع "فاريتي" .



وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية،أن إيدي هاسيل أصيب بالرصاص أمام شقة صديقته في دالاس،فهل قتل فعلاً في محاولة منه لمنع سرقة سيارته أم قتل لسبب آخر

من هو إيدي هاسيل؟

إيدي هاسيل



ولد إيدي هاسيل يوم 16 يوليو 1990 في كورسيكانا ، تكساس، شغل العديد من الأدوار الصغيرة في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وأبرزها دور كلاي في فيلم: "،وThe Kids Are All Right" وحقق نجاحاً مميزاً بمسلسل الخيال العلمي: "Surface" الذي بثته شبكة NBC".



وداع حزين



ودعت عائلة الممثل الشاب إيدي هاسيل الذي حطم بموته المفاجء قلوب أصدقائه الأوفياء ومعجبيه الذين ودعوه جميعاً برسائل حب وداعية حزينة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.