تراند اليوم : شاهد.خالد سليم لـ فريق عمل وضيوف قعدة رجال :” مبسوط اني شاركت معاكم”

أعلن الفنان المصري ​خالد سليم​ انتهاءه من تصوير الموسم الثالث من برنامج «قعدة رجالة» الذي يقدمه بمشاركة الممثل السوري قيس الشيخ والممثل اللبناني ​نيقولا معوض​ والذي يعرض على قناة «dmc».

ووجه سليم شكره لفريق عمل البرنامج والفنانات والممثلات المشاركات ناشراً عدداً من الصور جمعته بهن عبر صفحته الرسمية على

أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها :”انتهى الموسم الثالث من قعدة رجالة، سعيد بمشاركتي في البرنامج ومبسوط إنه عجبكم.. شكرا للنجوم اللي كانوا معانا وشكرا لكل فريق العمل الرائع على التعب والمجهود طول وقت التصوير وبعده”.

إشارة إلى أن “قعدة رجالة” من إخراج هيثم عزو وقد نال نجاحاً كبيراً إذ حصد جزآه الأول والثاني مشاهدات تجاوزت الـ60 مليوناً.

وتتمحور فكرة البرنامج حول استضافة خالد وقيس ونيقولا في كل حلقة واحدة من نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.