تراند اليوم : بعد ما المولد اتفض – ” دقي يا مزيكا ” الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة

وضع الفنان رامي عياش لمسته الغنائية الخاصة في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عبر إطلاق أحدث أغنياته المصورة «دقي يا مزيكا» وذلك بشكل فيديو كليب تم تصويره خلال أيام المهرجان .

وقرر القائمون على العمل تخليد ذكريات الدورة الرابعة الحالية للمهرجان بشكل مختلف عبر إعادة إطلاق أغنية «دقي يا مزيكا» التي قدمها «عياش»في حفل افتتاح المهرجان وهذه المرة عبر فيديو كليب رسمي تم تصوير كافة مشاهده حية خلال الأيام الماضية من قلب المهرجان نفسه، وذلك بمشاركة نخبة من النجوم الحاضرين، منهم يسرا وليلى وعلوي وبشرى وأمينة خليل وإنجي المقدم وجمال سليمان، بجانب محمد فراج وباسل الخياط وسلمى أبوضيف وأروى جودة وباسل الزارو وتارا عماد، إضافة إلى مشاركة الإعلامية رايا أبي راشد والإعلامية هيلدا خليفة وبمشاركة مؤسسي الجونة نجيب ساويرس وساميح ساويرس.

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