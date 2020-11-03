تراند اليوم : بخري وخمسي .. خالد الصاوي خايف علي درة وعريسها من الحسد – إتفرج

شهد حفل زفاف الفنانة التونسية على المهندس هاني سعد حضور العديد من نجوم الفن مثل خالد الصاوي وبشرى وأروى جودة وهند عبد الحليم وغادة عادل وغيرهم.

ونشرت الفنانة بشرى مقطع فيديو من زفاف الفنانة درة ويظهر فيه الفنان خالد الصاوي وهو يبخر العروس درة مازحا.

وكانت الفنانة درة قد أعلنت نبأ زواجها من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها على Instagram، صورا جمعتها بزوجها عقب عقد القران، وعلقت كاتبة: “ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.