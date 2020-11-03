تراند اليوم : محمد حاتم: أميل للسينما ومسلسلات الـ60 حلقة متعبة.. إتفرج

قال الفنان محمد حاتم إنه شارك في الفترة الماضية في مسلسل “أبو العروسة” و”ممالك النار” والعملين مختلفين، والأولى تجربة في مصر والثانية كان التصوير في تونس ولهذا هي تجربة مختلفة تمامًا، موضحًا عوامل نجاح المسلسل كانت متوفرة سواء الإنتاج أو السيناريو أو التمثيل.

أضاف حاتم في حواره إلى برنامج “هذا الصباح” الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة “إكسترا نيوز، على هامش مهرجان الجونة، أنه يحاول العمل على نفسه ويطور من آداءه، مشيرًا إلى أن المهرجان هو ملتقى يتجمع فيه الفنانين من كل دول العالم وغالبًا الأفلام الموجودة به يكون متوفرًا فيها عناصر معينة وهذا ما يجعل الحضور يرى ثقافات ويتعلم.

تابع الفنان أنه يميل لفكرة عمل السينما لأن فكرة الدراما والـ60 حلقة تكون متعبة للجميع بداية من المخرج إلى المؤلف، كما أنه يحب التواجد في الديجتال لأنه هو التطور الطبيعي للصناعة، خاصةً وأن به حرية في كل شئ، كاشفًا أن هناك احتمالية للمشاركة في مسلسل رمضان المقبل.

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أوضح محمد حاتم أنه يتأثر بالسوشيال ميديا ولكن ليس بشكل كبير لأنه وسيلة جيدة لمعرفة رد فعل الناس، مشددًا على أنه يتقبل أي انتقاد لأنها وسيلة لتطوير النفس والذات.