تراند اليوم : غيبوبة تامة .. أحمد يونس يتوسل للجمهور بالدعاء لوالدته

طلب الإعلامي أحمد يونس من الجمهور، الدعاء لوالدته بالشفاء العاجل، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل حرج.

كتب يونس عبر حسابه على Twitter: “أمي في ساعات حرجة غيبوبة تامة من تلات أيام اسألكم الدعاء”.

كان الإعلامي أحمد يونس قد أعلن في منتصف أكتوبر الماضي، وفاة الطفل “مصطفى” نجل شقيقته في حادث سير.

نشر يونس عبر حسابه على Facebook، صورة الطفل، وعلق كاتبا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ابن اختي مصطفى في ذمة الله في حادث أتوبيس مدرسة.. في طريقي إلى دفنك يا حبيبي.. أسالكم الدعاء له بالمغفرة.. ولأمه ولأبيه ولنا بالصبر”.

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