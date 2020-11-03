فن ومشاهير

تراند اليوم : الهضبة بيمسي علي جمهوره بمقاطع من حفله بالجونة – إتفرج

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اميرة محمد 0 تبليغ

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نشر الفنان عمرو دياب مقاطع من حفله الأخير في الجونة على مقاطع من أحدثث أغانيه “الجو جميل”.

واستعرض الفيديو حضور الحفل والنجوم وجاء صوت عمرو دياب بكلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز جيتار فلامنكو، ثانوس ستافريديس أوكرديون، ديميتريس لاباس أوكرديون.

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