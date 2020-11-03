تراند اليوم : زرع الشعر مفيد لصحة احمد صلاح حسني – فيديو

حل الفنان أحمد صلاح حسني ضيفا على برنامج “راجل و2 ستات” من تقديم شريهان أبو الحسن وهيدي كرم عبر قناة ON.

دار الحوار حول الحياة على كوكب آخر، وما الذي يمكن أن يغيره الشخص في ملامحه، قال أحمد صلاح حسني إنه يتمنى الحصول على شعر من جديد وأن يكون شديد الكثافة لأنه يفتقد شعره.

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أوضح أحمد صلاح حسني أن شعره تساقط في فترة لعبه لكرة القدم حيث كان يهوى صبغ شعره بلون جدديد كل أسبوع.

أضاف مهاجم الأهلي السابق أنه ينتمي إلى عائلة تتمتع بكثافة الشعر لكنه قد يكون حصل على جينات الصلع من جده لوالدته، مؤكدا أنه لا يحب تغيير أي شيء في ملامح وجهه.