مسلسل “علي رضا” يثير الجدل

متابعة بتجـــــــــــــرد: أُعلن منذ أيام عن شراء محطة “أم بي سي” للمسلسل التركي الجديد “علي رضا”، لعرضه مترجماً على منصة “شاهد في اي بي”، ومدبلجاً على قنواتها “أم بي سي العراق والمغرب”.
يأتي إقدام “أم بي سي” على شراء مسلسل “علي رضا” بالتزامن مع الحملة الشعبية في السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، الأمر الذي أغضب كثيراً من السعوديين.
وتساءل عدد من المتابعين عن سبب استمرار مجموعة “أم بي سي” بشراء وعرض المسلسلات التركية. إضافة لإنتاج مسلسلات تركية عبر شركة “أو ثري” للانتاج.
يذكر أنه يعرض على “شاهد في اي بي” مسلسل “ابنة السفير” و”اتصل بوكيل اعمالي”، إضافة الى عدد من المسلسلات القديمة.
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