جوني ديب يخسر دعوى التشهير ضد صحيفة “ذي صن” بعد وصفها إياه بالزوج العنيف

متابعة بتجــــــــــــرد: خسر الممثل الأميركي #جوني_ديب دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة “ذي صن” البريطانية إثر اتهامها إياه بتعنيف زوجته السابقة الممثلة أمبير هيرد. وقال القاضي أندرو نيكول في حكم نشرته المحكمة العليا في #لندن الاثنين إن دار “نيوز غروب نيوزبيبرز” الناشرة للصحيفة أثبتت أن ما نشرته “صحيح بدرجة كبيرة”، لذلك “لم يربح المدعي الدعوى” التي تقدم بها ضد “ذي صن” بتهمة التشهير.

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