اشتهر في The Kids Are All Right.. ايدي هاسل ضحية جريمة في دالاس

متابعة بتجــــــــــــرد: توفي الممثل الأميركي ايدي هاسل بعد تعرضه لإطلاق نار في دالاس.

عُرف الممثل الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاماً بدوره في برنامج Surface الذي عُرض على شاشة NBC، كما اشتهر بدوره في The Kids Are All Right عام 2010.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت مكالمةً من مجهول للتبليغ عن الجريمة، وقد عثرت الشرطة على ايدي يعاني من جروح بسبب إصابته بطلقات نارية عدة، ونُقل إلى المستشفى ثم ما لبث أن فارق الحياة.

Advertisements

وأكد البيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الكشف عن ملابسات الجريمة التي أودت بحياة الممثل ايدي هاسل.

وفي الوقت الذي تبحث فيه الشرطة عن الحقيقة، كشف مدير أعمال الراحل، أن الفنان لقي مصرعه عند تصديه لمجموعة لصوص حاولوا سرقة سيارته في مدينة دالاس في مقاطعة تكساس، حيث عُثر على الضحية، وكانت سيارته قد اختفت من مسرح الجريمة.

كما أن الشرطة لم تستطع أن تلقي القبض على أي من المتهمين.