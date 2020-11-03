الصور الأولى من عقد قران درة بفستان أبيض أنيق

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت الفنانة التونسية درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعماري هاني سعد، في مدينة الجونة، في أجواء بسيطة وبحضور الأهل وبعض الاصدقاء من الوسط الفني وخارجه.

وانتشرت مجموعة من الصور من الحفل البسيط الذي ظهرت فيه درة بفستان أبيض من تصميم المصمم العالمي زهير مراد، تميّز بتصميمه الأنيق والكلاسي وقماشه المخرم لدبالكامل من الجانبين مع اكمام طويلة.

ومن الناحية الجمالية، تركت درة شعرها الناعم والطويل منسدلا على اكتافها مع حركة ويفي بسيطة، وطبقت مكياجاً ناعماُ بألوان برونزية، أبرزت جمالها.

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ونشرت الفنانة التونسية على حسابها الخاص على “إنستغرام”، صورا جمعتها بزوجها المهندس وعلقت كاتبة: “ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.

وكانت “لها” قد كشفت سابقاً عن استعداد درة للزواج بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائي مستغلة وجود مجموعة كبيرة من الفنانين هناك. وأكدت “لها” أن الحفل سيقام في أحد فنادق الجونة الكبرى، وقد بدأت تجهيزات الحفل يوم السبت الماضي بالفعل.

يذكر أن درة عمدت على نفي خبر ارتباطها مراراً بعد انتشار صورها مع الشاب المصري، الا ان حضرت الى حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي الاسبوع الماضي، وبدأت التحضير لزفافها من سعد.