شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يشكر وزيرة الثقافة: عملت مجهود كبير عشان الحفلات تطلع فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان على الحجار، خلال حفله المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29: "أنا بشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اللى شرفتنى النهاردة، وأنا سبق وقلت الكلام ده عليها وناس قالتلى إنى منافق ولكن هى أصلا مكنتش موجودة".

وتابع الحجار: "بجد الدكتورة إيناس عبد الدايم عملت مجهود كبير عشان الحفلات دى تطلع من 3 شهور بالشكل ده فى عز الرعب ماسك روسيا والدول الأجنبية من كورونا".

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وأضاف الحجار: "الحمد لله من ساعة ماحصلت الحفلات دى ولم نسمع عن إصابة أى شخص عشان الإجراءات الاحترازية التى طبقتها وزارة الثقافة على المواطنين وأهو كلهم بصحتهم اهو ووحوش".

وتألق الفنان على الحجار، خلال حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29، والذى حضره عدد كبير من الجمهور وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وبدأ على الحجار حفله بأغنية "على قد ما حبينا" وتفاعل الجمهور الحاضر معه حيث استقبله بالتصفيق والترحيب به، ووجه حديثه لهم قائلا، "مبسوط انى معاكم و٢٩ سنة على المهرجان ولسه بخاف".