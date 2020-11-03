شكرا لقرائتكم خبر عن تنافس بين صديقات درة للحصول على بوكيه الورد فى حفل الزفاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة كلها سعادة تنافست صديقات النجمة درة فيما بينهما للحصول على بوكيه الورد بعدما ألقته درة، لتأخذه في النهاية إحدى صديقاتها ثم تحتضنها بشده تعبيرا عن فرحتها.

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وفى واحدة من أجمل الليالى احتفلت النجمة درة بحفل زفافها على المهندس المعمارى هانى سعد فى الجونة مساء اليوم الاثنين، ويحضر الآن حفل الزفاف كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والنجمة يسرا، والإعلامية شيريهان أبو الحسن والمطرب أبو وزوجته، والفنانة بشرى.

وحرص على التواجد أيضا النجم آسر ياسين، والذى أشعل حفل الزفاف، حيث قام بالرقص على نغمات أغنية "مليونير" من مسلسله الشهير "بـ 100 وش".

وفى أول اليوم احتفلت درة بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى وأطلت بفستان أنيق والتقطت الصور وشاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله فى الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

ثم بدأ حفل الزفاف ودخلت درة فى الأول على أغنية "طلى بالأبيض" لماجدة الرومى، وخلال رقصتها الرومانسية على أنغام أغنية "خدنى بين إيديك" بكت درة ولم تستطع تمالك دموعها من الفرحة، ثم اشتعل حفل الزفاف ورقص النجم آسر ياسين مع الزوجين على أغنية مليونير ورقصت بشرى مع العروس.