شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين: بابا كان بيساعدنى فى حل الواجب المدرسى وغار عليا من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إن والدها الفنان الراحل محمود ياسين، كان شخصاً عظيماً، لم يتخاذل يوما من الأيام عن مساعدتها فى أى شيء، مشيرة إلى أنه كان رغم تعب ومشقة التصوير التى كان يواجهها يوميا فى عمله إلا أنه كان حريصا دائماً على مساعدتها منذ الصغر، وكان يشعرها بالأمان دائماً، حتى وصل الأمر أنه كان يساعدها فى حل المسائل الدراسية أو ترجمة بعض الجمل.

وأوضحت رانيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع الآن على قناة ON، من تقديم الإعلامية لميس الحديدى، أن والدها كان يشعر بغيرة عندما تقدم الفنان محمد رياض للزواج منها، علماً بأنه كان يحبه ويحترمه للغاية، مشيرة إلى أنه لم يوضح تلك الغيرة فى المنزل ولكن كان يفضفض بها بين أصدقائه ووالدتها شهيرة.

وعبّر آدم محمد رياض، فى مداخلة هاتفية فى البرنامج، عن حزنه الشديد للغاية لوفاة جده محمود ياسين، وأكد أنه كان يجلس معه أغلب الوقت، ويعيش معه فى كل تفصيلة فى حياته، موضحاً أن جده علمه أن يكون ذا خلق وأن يحترم الجميع.

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفى الشهر الماضى، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التى جعلته فتى الشاشة على مدار عقود ماضية.