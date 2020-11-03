علي الحجار يبدأ حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "على قد ما حبينا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان على الحجار حفله الغنائى المقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29، بأغنية "على قد ما حبينا" وتفاعل الجمهور الحاضر معه، حيث استقبله بالتصفيق والترحيب به، ووجه حديثه لهم قائلا: "مبسوط إنى معاكم و29 سنة على المهرجان ولسه بخاف". وأحيا الفقرة الأولى من الحفل الذى بدأ بموسيقى "جاردن سيتي"، وواصل فريق كايرو ستيبس تقديم باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والمميزة التى قدمها خلال مشواره منها: بكرة، صعيدى، انفراج، عنبر، رقصة النيل، سيوة، كما شاركهم فى بالغناء على الهلباوى بأغنية أرابيسكان، واختتم فقرتهم بوسيقى رقصة من الخليج، التى نالت اعجاب الجمهور الحاضر. وحرص على حضور ثانى أيام مهرجان الموسيقى العربية كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجدى صابر رئيس الأوبرا، دكتورة جيهان مرسى والفنان محسن منصور وزوجة الفنان حمادة هلال.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحى، أحمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروة حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبة، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق. Advertisements

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