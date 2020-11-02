أغنية تامر حسني “بألف سلامة” تحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة في يوم واحد

متابعة بتجـــــــــــرد: يحقق النجم المصري تامر حسني نجاحًا قياسيًا بأغنيته الجديدة “بألف سلامة”، حيث حصدت أكثر من 4.5 ملايين مشاهدة بعد يوم واحد على طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “بألف سلامة” تعد الأغنية الرابعة من ألبوم ” خليك فولاذي ” ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع و ميكس يحيى يوسف، وماستر چلال حمداوي، وفور طرحها حققت انتشارًا واسعًا وتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا Trending في مصر وعدد من البلدان العربية.

ومن المقرر أن يطرح تامر حسني في الأيام المقبلة ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: “جاور السعيد”، “خليك فولاذي”، “بحبك”، “قد الفراق”، “نفس النهاية”، “كرهتني في الحب”، “دور ع الحقيقة”، “دلوقتي أرتاح”، “أغيب عنك”، و”فجأة”، و”اختراع”، و”تعرف فلان”.

نفيد بالذكر أن نجم الجيل أطلق في الأيام الماضية 3 أغنيات من الألبوم، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا” “‘ختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعا نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا عبر موقع “يوتيوب”.