فيديو.. درة ترقص مع آسر ياسين على "مليونير مليونير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الفنان المصري آسر ياسين، الفنانة تونسية درة وزوجها هاني سعد، ليلة احتفالهما بالزفاف.

ورقص آسر ودرة وهاني على أنغام أغنية "مليونير مليونير"، الخاصة بمسلسل "بـ100 وش"، الذي شارك في بطولته آسر ياسن ونيللي كريم، رمضان الماضي، وحقق نجاحا مدويا.



كما جمع حفل الزفاف بين أحدث عروستين في الوسط الفني العربي، وهما الفنانة بشرى، ودرة عروس اليوم.

كانت الفنانة المصرية بشرى، احتفلت، الجمعة، بخطبتها في الجونة أيضا، على سالم هيكل، مدير عام مبيعات شركة "بيجو مصر"، عقب انتهاء فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.





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ويقام حفل زفاف الفنانة درة وسط حضور عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة وعدد قليل من الفنانين، في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر بمصر.

وكانت درة، المقيمة بمصر، قالت مساء الاثنين، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر".

وأضافت: "شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد، وتم عقد قرانها على هاني سعد فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

وهاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص فى مجال الهندسة المعمارية، ليصبح من الأسماء اللامعة محليا وعالميا.