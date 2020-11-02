فيديو.. درة تبكي خلال حفل زفافها.. ماذا حدث؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بكت الفنانة التونسية درة، خلال حفل زفافها المقام حاليا، بمدينة الجونة المصرية، بحضور عدد من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني وخارجه.
ويقام حفل زفاف الفنانة درة وسط حضور عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة وعدد قليل من الفنانين، في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر بمصر.
وخلال رقصة جمعتها مع زوجها هاني سعد، بكت درة على أغنية "خدني بين إيديك" للفنان حميد الشاعري، وظهرت درة متأثرة باللحظة.
وكانت درة، المقيمة بمصر، قالت مساء الاثنين، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر".
وأضافت: "شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".
وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد، وتم عقد قرانها على هاني سعد فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.
وهاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص فى مجال الهندسة المعمارية، ليصبح من الأسماء اللامعة محليا وعالميا.
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