فيديو.. درة وبشرى أحدث عروستين في الوسط الفني ترقصان في الجونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستمر حفل زفاف الفنانة درة، في جمع شمل الفنانين، إذ جمع بين أحدث عروستين في الوسط الفني العربي، وهما الفنانة بشرى، ودرة عروس اليوم.

واحتفلت الفنانة المصرية بشرى، الجمعة، بخطبتها في الجونة أيضا، على سالم هيكل، مدير عام مبيعات شركة "بيجو مصر"، عقب انتهاء فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وشارك في هذه الرقصة الفنان خالد الصاوي، وشريف رمزي، وعدد من الأصدقاء.

ويقام حفل زفاف الفنانة درة وسط حضور عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة وعدد قليل من الفنانين، في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر بمصر.

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وكانت درة، المقيمة بمصر، قالت مساء الاثنين، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر".

وأضافت: "شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد، وتم عقد قرانها على هاني سعد فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

وهاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص فى مجال الهندسة المعمارية، ليصبح من الأسماء اللامعة محليا وعالميا.