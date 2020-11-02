أول صور من حفل زفاف درة وهاني سعد في الجونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل الفنانة التونسية درة، الاثنين، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد في الجونة.

ويقام حفل الزفاف وسط حضور عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر بمصر.



وكانت درة، المقيمة بمصر، قالت مساء الاثنين، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر".





وأضافت: "شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

Advertisements





وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد، وتم عقد القران فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.





وهاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص فى مجال الهندسة المعمارية، ليصبح من الأسماء اللامعة محليا وعالميا.



