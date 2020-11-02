الممثلة التونسية درة تعلن عن زواجها من رجل أعمال مصري

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة التونسية درة عن زواجها رسمياً من المهندس هاني سعد، عبر حسابها الخاص على الإنستغرام.

ونشرت درة صورة تجمعها بعريسها أثناء عقد قرانهما وعلّقت عليها قائلة: “ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.

وارتدت الممثلة التونسية فستاناً أبيض من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد في حفل الزفاف الذي أقيم في مدينة الجونة، ويأتي الأمر بعد أيام قليلة من عقد قرانهما، الذي أقيم في العاصمة المصرية، القاهرة، قبل أيام.

درة اتفقت مع عدد من النجوم والنجمات على عدم مغادرة الجونة بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ليتمكنوا من حضور حفل زفافها.

يذكر أن العريس هاني سعد مهندس معماري ورجل أعمال مصري. أسس شركته الخاصة في مجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية في 2003، ويدير ما يقرب من 500 موظف. سبق له الزواج ولديه طفلان، ويحرص على مشاركة صوره معهما في مختلف المناسبات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي. تجمعه علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة وخالد سليم. حرص على حضور عيد ميلاد الفنانة درة، الأخير، في يناير الماضي، والذي شهد حضور عدد ضخم من الفنانين والإعلاميين.