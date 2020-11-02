جوني ديب يعتزم استئناف الحكم البريطاني ضده في دعوى التشهير في حق "ذي صن"

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لندن: يعتزم الممثل الأميركي جوني ديب استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العليا في لندن ضده في دعوى التشهير التي رفعها في حق صحيفة "ذي صن" البريطانية على خلفية اتهامها نجم هوليوود بتعنيف زوجته السابقة أمبير هيرد، على ما أعلن محاموه الاثنين.

ووصف محامو نجم فيلم "بايريتس أوف ذي كاريبيين" القرار القضائي الصادر الاثنين بأنه "منحرف ومحيّر"، قائلين إن "الحكم ينطوي على عيوب كثيرة لدرجة سيكون من السخافة ألا يستأنف ديب هذا القرار".

وقد سدد قرار القاضي أندرو نيكول من المحكمة العليا في لندن، ضربة قوية لسمعة جوني ديب الذي قام بمجازفة كبيرة بعد مسيرة مستمرة منذ 35 عاماً من خلال مقاضاته مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" الناشرة للصحيفة التي وصفته بأنه "معنّف نساء".

وتطرقت وقائع المحاكمة التي أقيمت على مدى ثلاثة أسابيع خلال تموز/يوليو المنصرم في لندن والتي غالباً ما كان يحضرها ديب وطليقته الممثلة الأميركية آمبير هيرد، إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة، من إدمان جوني ديب المخدرات، واتهاماته لأمبير هيرد بالخيانة، مروراً بالعثور على براز في سريرهما الزوجي.

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واستناداً على تصريحات هيرد خصوصاً، أشارت "ذي صن" إلى 14 حادث عنف زوجي نفاها ديب كلها.

وبعد "درس تفصيلي" للحوادث الأربعة عشر، اعتبر القاضي نيكول في حكمه أن التوصيفات التي أوردتها الصحيفة "صحيحة بدرجة كبيرة".

آمبير هيرد تعلق: الحكم ليس مفاجأة

وقالت إيلين تشارلسون بريديهوفت محامية هيرد الأمريكية في بيان "بالنسبة لمن حضروا المحاكمة في محكمة لندن العليا، فإن هذا القرار والحكم ليسا مفاجأة".

وأرفقت في بيان: "يجب ألا يتم إسكات ضحايا العنف المنزلي أبداً، ونشكر القاضي على تفكيره المتأني ونشكر آمبر هيرد على شجاعتها في الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة".

ورفع ديب أيضاً دعوى تشهير بقيمة 50 مليون دولار على هيرد في محكمة بولاية فرجينيا بسبب مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست. وقالت صحيفة صن إن الحكم "انتصاراً رائعاً" لحرية الصحافة.

