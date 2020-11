جيانا جون في الإعلان التشويقي لـ "Kingdom: Ashin of the North"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: طرحت منصة Netflix، الإعلان التشويقي لـ Kingdom: Ashin of the North، وهي حلقة خاصة "Sidequel" من مسلسل "Kingdom" الكوري الجنوبي الشهير، تركز على خلفية الشخصية الغامضة التي واجهتها مجموعة Lee Chang في رحلتهم شمالًا لإكتشاف أصول المصابين بالوباء في نهاية الجزء الثاني.

وكان الظهور المفاجئ للممثلة الكورية الجنوبية الشهيرة جيانا جون بدور Ashin في اللحظات الأخيرة من الحلقة الختامية للموسم الثاني من "Kingdom" قد أثار فضول واهتمام الجماهير. وكانت الأسئلة تدور حول هوية هذه المقاتلة الغامضة، هل هي عدو أم صديق، هل ساهمت في تفشي الوباء ام تعمل على محاربته؟

في هذه الحلقة التي تعد بمثابة المكافأة لعشاق العمل الشغوفين ستكشف جون (أشين) النقاب عن اللغز وراء هويتها. ومن المنتظر أن توضح القصة الجديدة بالتفصيل ما حدث لها في الماضي بالمنطقة الشمالية وكيف سيتشابك مصيرها مع باقي الشخصيات.

وتم تأكيد مشاركة بارك بيونج إيون، الذي ترك انطباعًا أيجابياً في الموسم الثاني بدوره كرئيس للقيادة الملكية مين تشي-روك، في بطولة العمل.

Advertisements

كيم سيونغ هون ، الذي أخرج الموسم الأول لمسلسل "Kingdom" وأشرف على إنتاج الموسم الثاني ، سيتعاون مرة أخرى مع Kim Eun-hee ، التي كتبت أول موسمين، لكشف أصول "نبات القيامة" والأسرار الكامنة وراء ذلك.

يشارك كل من Baram Pictures و BA Entertainment و Studio Dragon في إنتاج هذه الحلقة الخاصة.

سيتم إصدار "Kingdom: Ashin of the North" في جميع أنحاء العالم حصرياً على Netflix في عام 2021.

يذكر أن جيانا جون من أشهر الممثلات في كوريا الجنوبية وأعلاهن أجراً، وسبق لأفلامها أن حققت نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، وتحقق مسلسلاتها نسب مشاهدة عالية، وتعتبر من ايقونات الموضة في اسيا كما انها الوجه الاعلاني للعديد من العلامات التجارية العالمية.

وسبق لنتفليكس أن عرضت لها اثنين من آخر وانجح أعمالها الدرامية My love from the star و The Legend of the blue sea. وبدأت الشهر الماضي بتصوير مسلسل جديد بعنوان "جبل جيري".