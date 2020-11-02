شكرا لقرائتكم خبر عن درة تغير الفستان فى حفل زفافها وترتدى آخر قصيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة درة فى حفل زفافها بإطلالة ثانية، حيث ارتدت فستانا آخر غير الذى ظهرت به فى بداية حفل زفافها، وهو عبارة عن فستان قصير ومختلف عن فستان الإطلالة الأولى، وأرتدت كوتشى أبيض على الفستان القصير.





وفى واحدة من أجمل الليالى احتفلت النجمة درة بحفل زفافها على المهندس المعمارى هانى سعد فى الجونة مساء اليوم الاثنين، ويحضر الآن حفل الزفاف كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والنجمة يسرا، والإعلامية شيريهان أبو الحسن والمطرب أبو وزوجته، والفنانة بشرى.

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وحرص على التواجد أيضا النجم آسر ياسين، والذى أشعل حفل الزفاف، حيث قام بالرقص على نغمات أغنية "مليونير" من مسلسله الشهير "بـ 100 وش".

وفى أول اليوم احتفلت درة بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى وأطلت بفستان أنيق والتقطت الصور وشاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله فى الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

ثم بدأ حفل الزفاف ودخلت درة في الأول على أغنية "طلى بالأبيض" لماجدة الرومى، وخلال رقصتها الرومانسية على أنغام أغنية "خدنى بين إيديك" بكت درة ولم تستطع تمالك دموعها من الفرحة، ثم اشتعل حفل الزفاف ورقص النجم آسر ياسين مع الزوجين على أغنية مليونير ورقصت بشرى مع العروس.